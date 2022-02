Paris Saint Germain vence Rennes com gol de Mbappe no fim da partida

Jogando no Parc des Princes, o Paris Saint Germain conseguiu importante vitória, diante do Rennes, por 1 a 0, pela 24ª rodada do Campeonato Francês. A vitória saiu dos pés do atacante Mbappe, marcado nos acréscimos. Este é o último trabalho do time comandado pelo técnico Mauricio Pochettino, antes de encerar o Real Madrid, na próxima terça-feira, pelas oitavas de final da Champions League.

O jogo começou com ligeira vantagem dos donos da casa, com maior posse de bola, entretanto, a dificuldade para criar jogadas era nítida, permitindo ao Rennes algumas boas oportunidades, antes dos 10 minutos de jogo. Em uma delasa, Laborde lançou bola na área e Bourigueaud concluiu de primeira, obrigando o goleiro Navas a fazer uma boa defesa.

A reação do PSG começou aos 40 minutos do primeiro tempo. Mbappe arrancou pela esquerda, invadiu a área, trouxe para o pé direito e finalizou. O chute foi desviado na zaga e acertou a trave. No rebote, a defesa do Rennes conseguiu afastar o perigo. Quando parecia que o placar seria aberto, a arbitragem invalidou o gol marcado aos 20 minutos do segundo tempo, por Mbappe, mas na visão da arbitragem o camisa 7 estava adiantado.

A insistência do atacante francês valeu a pena, protagonizada com direito a bela jogada ao lado de Lionel Messi. Após sair em ataque, o argentino enxergou Mbappe aberto pela direita, que envolveu a marcação, ajustou para o lado e finalizou no canto do goleiro Alemdar.

O Paris Saint Germain é o líder do campeonato, com 59 pontos em 24 jogos. Na próxima rodada enfrenta o Nantes, no estádio La Beaujoire, às 17 horas do sábado. Já o Rennes segue com 37 pontos, na 5ª posição e enfrenta, no próximo domingo, em casa, o Troyes.