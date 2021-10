Jogador do PSG é assaltado por prostituta em Paris, segundo jornal

Depois de Neymar sofrer duas tentativas de invasão em sua mansão em Paris, foi a vez de outro jogador do PSG ser vítima do crime. De acordo com o jornal 'Le Parisien', um atleta do clube francês - que não teve o nome divulgado - foi assaltado por uma prostituta na noite da última terça-feira.

O crime ocorreu em um semáforo no parque público Bois de Boulogne, no oeste de Paris. Ainda segundo o periódico, a assaltante, que supostamente estava armada, entrou no carro do jogador enquanto o sinal estava vermelho. Dentro dele, tomou posse da carteira e um celular que estavam no compartimento de passageiros.

O jogador do PSG conseguiu recuperar o celular, mas sob a condição de levar a assaltante até um local específico escolhido por ela. Na carteira roubada estavam cerca de 200 euros (cerca de R$ 1,3 mil) em dinheiro. O Paris Saint-Germain ainda não se pronunciou sobre o caso.