Suspeito de roubar mais de R$ 200 mil de Neymar em fraude bancária é preso em São Paulo

O homem que participou do roubo de mais de R$ 200 mil de Neymar foi preso nesta quinta-feira (10). O jogador da Seleção Brasileira e do Paris Saint Germain havia sido vítima de um golpe de fraudes bancárias. A informação foi confirmada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Segundo o órgão, o suspeito do crime tem 20 anos e é auxiliar administrativo. Ele é apontado como operador em um esquema que roubava dinheiro de contas bancárias. A prisão ocorreu na Zona Leste de São Paulo.

A polícia ainda investiga a participação de outros indivíduos nos golpes. O esquema já estava sendo investigado há dois meses.

De acordo com a investigação, o suspeito detido foi contratado por uma empresa terceirizada para desenvolver e prestar serviços a clientes de uma instituição financeira. Durante as atividades, ele tinha acesso às senhas dos clientes do banco, e passou a desviar o dinheiro.