Parazão sub-20 começa nesta sexta-feira (20), com quatro jogos; Remo e Paysandu estão no torneio

Principal torneio de base do futebol local, o Campeonato Paraense sub-20 de 2022 começa nesta sexta-feira (20). A partir das 9h30, a bola rola no CEJU para Ponte Nova e União Barbarense e Esmac contra o Remo - atual campeão do torneio. Os dois finalistas conquistam vagas para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, e representarão o Pará no torneio.

Duelos

Além das partidas citadas, completam a rodada de sexta: Vila Rica x Cruz Azul e Craquesdo Futuro x Sport Belém, ambos os jogos às 15h30, no campo do CEJU. Outros destaques desta rodada de abertura é a estreia do Paysandu, que encara o Tapajós no sábado (21), às 9h, no também CEJU e o atual vice-campeão, o Parauapebas, que recebe o Itupiranga no mesmo dia, às 16h, no Estádio Rosenão.

Regulamento

São 34 clubes participantes, divididos em sete grupos de quatro equipes e mais um de seis, onde os times jogam entre si. Os dois melhores de cada chave avançam para as oitavas de final, seguido das quartas, semifinais e a decisão do Parazão sub-20. As partidas do mata-mata são sempre disputadas em formato de ida e volta.

No total, serão 147 jogos para determinar o campeão de 2022 do Campeonato Paraense sub-20. Não há o critério de gol fora de casa nas partidas. Portanto, em caso de empate em pontos e saldo de gols após os jogos do mata-mata, os duelos serão decididos na cobrança de pênaltis.

Última edição

O Parazão sub-20 de 2021 foi decidido em fevereiro deste ano. O Remo, que eliminou o Castanhal nas semis, e o Parauapebas, que derrotou o Santa Cruz, chegaram à decisão. Após duas vitórias azulinas, o título ficou com o clube do Baenão, que venceu no placar agregado por 5 a 2. No primeiro, no Rosenão, o Leão venceu por 2 a 1 e, na volta, no Baenão, vitória azulina por 3 a 1.

Veja os jogos desta primeira rodada, por grupo:

Grupo A

Ponte Preta x União Barbarense, sexta-feira (20), às 9h30, no Campo 2 do CEJU

Vila Rica x Cruz Azul, sexta-feira (20), às 15h30, no Campo 1 do CEJU

Grupo B

Esmac x Remo, sexta-feira (20), às 9h30, no Campo 1 do CEJU

Craques do Futuro x Sport Belém, sexta-feira (20), às 15h30, no Campo 2 do CEJU

Grupo C

Trabalhista x Pinheirense, sábado (21), às 9h30, no campo 2 do CEJU

Paraense x Tuna Luso, sábado (21), às 9h30, no CT do Paraense

Grupo D

Tapajós x Paysandu, sábado (21), às 9h, no Campo 1 do CEJU

Curumins x Terra Alta, domingo (22), às 9h30, no Campo do Pedreira

Grupo E

Sport Clube Brasil x Sacramento, domingo (22), às 15h30, no Campo 2 do CEJU

Comercial x São Francisco, domingo (22), às 15h30, no Campo 1 do CEJU

Grupo F

Capitão Poço x Castelo dos Sonhos, sábado (21), às 15h30, no Estádio Antônio Firmino Bento

Castanhal x Cabanos, domingo (22), às 15h30, no CT do Castanhal

Grupo G

Santa Maria x Paragominas, sábado (21), às 1h30, no Campo do Olaria

Meninos de Ouro x Capanema, domingo (22), às 16h, na Arena Verde

Grupo H

Águia x Carajás, no sábado (21), às 16h, no Estádio Zinho de Oliveira

Parauapebas x Itupiranga, sábado (21), às 16h, no Estádio Rosenão

Gavião Kykatejê x Sport Real, domingo (22), às 15h30, no Estádio Lúcio Antunes

Confira os grupos do Parazão sub-20:

Grupo A

Ponte Nova

União Barbarense

Vila Rica

Cruz Azul

Grupo B

ESMAC

Remo

Craques do Futuro

Sport Belém

Grupo C

Trabalhista

Pinheirense

Paraense

Tuna Luso

Grupo D

Tapajós

Paysandu

Curumins

Terra Alta

Grupo E

Sport Clube Brasil

Sacramenta

Comercial

São Francisco

Grupo F

Capitão Poço

Castelo dos Sonhos

Castanhal

Cabanos

Grupo G

Santa Maria

Paragominas

Meninos de Ouro

Capanema

Grupo H

Águia

Carajás

Parauapebas

Itupiranga

Gavião Kykateje

Sport Real