Campeonato Paraense sub-20 divulga tabela de jogos e participantes; veja

No próximo dia 20, tem início o Campeonato Paraense da categoria sub-20. O torneio será disputado por 34 clubes que correm atrás do título da competição das categorias de base do futebol estadual. O atual campeão é o Clube do Remo, que venceu o Parauapebas na decisão.

Para o torneio deste ano, a Federação Paraense de Futebol ajustou o formato de disputa em cinco fases, conforme edital divulgado no site da própria FPF. Assim, o Parazão sub-20 ocorrerá em cinco fases. A primeira é a fase classificatória, seguida das oitavas de final, quartas, semifinal e grande final. Serão oito grupos com quatro participantes. O detalhe fica na última chave, que terá seis clubes.

Jogos da primeira rodada do Parazão sub-20

Confira os grupos do Parazão sub-20:

Grupo A

Ponte Nova

União Barbarense

Vila Rica

Cruz Azul

Grupo B

ESMAC

Remo

Craques do Futuro

Sport Belém

Grupo C

Trabalhista

Pinheirense

Paraense

Tuna Luso

Grupo D

Tapajós

Paysandu

Curumins

Terra Alta

Grupo E

Sport Clube Brasil

Sacramenta

Comercial

São Francisco

Grupo F

Capitão Poço

Castelo dos Sonhos

Castanhal

Cabanos

Grupo G

Santa Maria

Paragominas

Meninos de Ouro

Capanema

Grupo H