Parazão: Buscando a classificação, Tuna inicia venda de ingressos para jogo decisivo contra o Caeté

Chegou a hora da decisão para a Tuna e Caeté no Parazão. A Lusa recebe o Caeté no próximo domingo (2), às 15h30, no Estádio do Souza, em Belém, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. A equipe cruzmaltina luta pela classificação e quer o apoio do seu torcedor e iniciou as vendas dos ingressos para a partida, com direito a promoção no primeiro lote.

O torcedor da Águia do Souza já pode garantir seu ingresso para o confronto decisivo contra o Caeté. A Tuna pode garantir a sua vaga nas quartas de finais do Parazão e quem quiser prestigiar a partida, poderá comprar seu ingresso no valor promocional de R$ 20 até sexta-feira (28). A partir do dia 1 os bilhetes passarão a custar R$ 30, com a meia-entrada no valor de R$ 15. Os estudantes podem garantir seus ingressos de meia até o dia 28, somente de forma online, no site. Os ingressos podem ser comprados de forma presencial, diretamente na Sede da tuna, na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, em Belém.

Gratuidades

Já as gratuidades para idosos e também pessoas com deficiência serão disponibilizados somente na sexta-feira (28), até às 17h, na Sede da Tuna.

Panorama

A Tuna ocupa atualmente a 7ª posição na tabela, com 8 pontos, e briga pela classificação às quartas do Parazão. A Águia Guerreira enfrenta o Caeté, lanterninha da competição com apenas 3 pontos e luta contra o rebaixamento.