Parazão 2022: TJD se pronuncia sobre denúncia do Paragominas; saiba mais

A denúncia de irregularidade no Bragantino apresentada pelo Paragominas chegou às barras da justiça e segundo o presidente do TJD, Mário Célio Alves, caberá ao procurador da entidade avaliar as circunstâncias da denúncia, que pode, em último caso, paralisar o campeonato antes do início da fase final. “Essa informação foi encaminhada para um procurador e ele apresenta a denúncia, que irá seguir o tramite normal no TJD, ou seja, convocação das partes para defesa e argumentos. Ai a comissão disciplinar tomará a decisão em cima do fato”, comenta.

Segundo ele, “o Código Brasileiro de Justiça Desportiva não fixa um prazo para o Procurador, mas geralmente eles apresentam suas manifestações em no máximo um dia, principalmente nos casos de urgência. Tecnicamente falando, o Paragominas não apresentou denúncia, o que eles fizeram foi apresentar uma notícia de infração, onde um jogador teria atuado de forma irregular pelo Bragantino”.

Sobre a paralisação, o presidente da corte desportiva foi enfático. “A depender da análise que o procurador fizer e do convencimento dele de que pode gerar algum prejuízo para as agremiações e ao campeonato em si, a continuidade antes do julgamento desse processo, caso ele assim entenda ao oferecer a denúncia”.