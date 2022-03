Parazão: Paragominas apresenta denúncia ao TJD sobre irregularidades no Bragantino; veja

Pela primeira vez, em dez anos o Paragominas sentiu o gosto amargo do rebaixamento, ao encerrar a primeira fase do Campeonato Paraense. Em oito jogos, o time conseguiu apenas uma vitória, cinco empates e quatro derrotas. Sem maiores expectativas, o clube viu a temporada se definhar dentro das quatro linhas, enquanto extracampo tomou uma atitude que pode paralisar a competição, caso seja atendida pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará.

Trata-se de uma notícia de infração apresentada pela diretoria do clube, sobre a utilização irregular de um atleta do Bragantino, o qual teria sido escalado irregularmente durante a primeira fase. “Chegamos ao final de uma primeira fase de Campeonato Paraense de Futebol Profissional neste último Domingo dia 06/03/2022. Campeonato com algumas definições para prosseguir a sua fase seguinte, porém com algumas irregularidades que acabam por manchar um campeonato “Profissional”. A primeira de todas ainda no início deste, onde um atleta não precisou cumprir suspensão automática e o treinador da mesma equipe precisou, alguma lógica nisso?”, questiona o clube.

Em seguida, o clube explica que tomou a atitude após receber todas as informações sobre a irregularidade. “O Paragominas FC após receber denúncias em relação a clubes que falharam na regularização de seus atletas neste Parazão 2022, ingressou com a denúncia junto a TJD-PA no dia 04/03/2022 (última sexta-feira) para que seja feita a investigação em relação aos atos irregulares destes clubes, que foram adversários neste Parazão”, prossegue.

Confira na íntegra a nota divulgada pelo clube: