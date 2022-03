Parazão 2022: Remo x Águia será uma partida de reencontros no Baenão; veja a lista

Remo e Águia de Marabá se encontram no Estádio Baenão no próximo domingo (6), às 15h30, pela última rodada da primeira fase do Parazão 2022. A partida marca os reencontros de jogadores e dirigentes com seus ex-clubes.

Pelo lado Remo estão o atacante Veraldo e o coordenador de futebol João Galvão. Veraldo esteve no Águia de Marabá nas temporadas 2020 e 2021 e hoje defende as cores do Leão Azul. Por outro lado, João Galvão esteve à frente do Águia por mais de 22 anos, acumulando nesse período funções como jogador, posteriormente treinador, diretor e também secretário.

Veraldo estava no Águia e é uma das apostas do Leão neste Parazão (Samara Miranda / Remo)

Na temporada 2021 o "João Bocudo” foi contratado pela diretoria do Remo para integrar o departamento de futebol e assumiu a coordenação da modalidade. Essa será a primeira vez que Galvão irá encarar o Azulão marabaense como adversário.

João Galvão marcou seu nome na história do Azulão (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Do lado do Águia também teremos reencontros com o ex-clube. O meia Flamel e o lateral direito Levy, irão ter a oportunidade de enfrentar seu antigo clube. Torcedor assumido do clube azulino, Flamel, de 38 anos, vestiu a camisa remista em 2016 e também 2017. Ao todo foram 27 partidas e quatro gols marcados.

Flamel atuou pelo Remo em 2016 e 2017 (Fábio Costa / Arquivo O Liberal)

O mesmo ocorre com o lateral Levy, de 33 anos. Atualmente no Águia, Levy é cria das categorias de base do Remo, foi tetracampeão estadual com o Leão e terá a oportunidade de enfrentar seu ex-clube, no Baenão, local que por muitos anos foi a sua casa.

Jogador de 33 anos foi tetra campeão paraense com a camisa azulina (Tarso Sarraf / Arquivo OLiberal)

No jogo de domingo (6), o Leão precisa de um empate para garantir a classificação para as quartas de final , no grupo C. Já o Águia entra mais tranquilo e com a classificação assegurada na segunda posição do grupo A e não poderá ser ultrapassado.