Remo: em fase de transição, Erick Flores pode ser poupado contra o Águia pelo Parazão

O Remo recebe o Águia de Marabá neste domingo (6), às 15h30, no Baenão, pela oitava rodada do Campeonato Paraense. O jogo é importante para o Leão, que ainda não confirmou a sua classificação e precisa de um empate para avançar para às quartas de final. Mas neste jogo o técnico Paulo Bonamigo poderá não contar com meia-atacante Erick Flores.

VEJA MAIS

A reportagem e O Liberal apurou com pessoas ligadas ao clube, que Erick Flores, que vem sofrendo com dores musculares, poderá ser poupado da partida. Flores foi liberado pelo departamento médico para iniciar o período de transição nesta semana, mas a intenção é que o jogador ganhe mais um tempo de recuperação e volte melhor, visando a próxima fase do Parazão, Copa do Brasil, além do início da Série C.

Números

Erick Flores esteve em campo no clássico Re-Pa, na Curuzu e foi substituído no segundo tempo. Esse é o segundo ano do jogador vestindo a camisa do Remo e nesta temporada disputou todas as partidas do clube e marcou dois gols.

De olho

Sem Gedoz, com um uma contusão grau três na panturrilha e sem Erick Flores, o técnico Paulo Bonamigo poderá utilizar Marco Antônio e Ronald nas respectivas posições. Mas o atacante Raul, recém-contratado, também é uma das opções do comandante remista para o posto de Flores e pode estrear com a camisa azulina.