Após danos em ponte do Outeiro, Remo não treina no CT e procura alternativas na grande Belém

O acesso complicado ao CT do Remo, que fez com que a última rodada do Parazão fosse adiada, não está complicando apenas a logística de jogos do Amazônia Independente, equipe que manda jogos no estádio. O próprio Leão Azul, dono da estrutura, não tem usufruído do espaço desde que houve os danos estruturais na ponte que liga Belém ao distrito de Outeiro. A equipe tem procurado alternativas para realizar os treinos na capital do Pará.

De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Remo, o clube tem realizado parcerias e utilizado campos na parte 'continental' do município para realizar treinamentos. O principal deles tem sido o Amazon Country Club, que fica no bairro do Tenoné.

Ainda segundo a fonte, o Leão não tem enfrentado a travessia complicada para Outeiro devido ao desgaste proporcionado pela viagem. Antes de chegar ao local, a delegação ainda deve esperar uma balsa, que realiza a travessia até o distrito. A fonte afirma que os jogadores teriam prejuízos técnico e físico devido à logística complicada.

Nesta quinta-feira (3) o Remo realizou mais uma atividade no Amazon Country Club, de olho na partida decisiva contra o Águia de Marabá, que ocorre às 15h30 do domingo (6), no Baenão. Para se classificar à próxima fase sem depender de outros resultados, o Leão precisa, no mínimo, empatar com o Azulão Marabaense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.