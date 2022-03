Remo: Água Santa-SP não libera e meia não jogará o Parazão; reunião decidirá prioridades para a Série C

A busca por um substituto do meia Felipe Gedoz para o Campeonato Paraense está árdua para diretoria azulina. O Remo não obteve a liberação do meia Gabriel Terra, que está atuando no Água Santa-SP. O jogador não virá para o clube neste momento e provavelmente o Remo não irá inscrever mais ninguém. A informação foi repassada por uma fonte do clube ao O Liberal.

A situação de Gabriel Terra, de 24 anos, com o Água Santa-SP não caminhou como o Remo imaginava. Com o time paulista disputando o estadual e lutando contra o rebaixamento, a liberação do atleta não ocorreu e ele seguirá na equipe até o fim do Paulistão. Com isso, o Remo ainda busca no mercado outro nome, mas pelo curto tempo, já que o período de inscrição termina na tarde de hoje (4), provavelmente não virá mais ninguém. Caso não consiga inscrever outro atleta, o clube poderá atuar o restante do Parazão sem um jogador que desempenhe a função de Felipe Gedoz, que está machucado e voltará somente na Série C.

Brasileirão

Os responsáveis pelas contratações do Leão já focam o Brasileirão e uma reunião será feita para traçar as metas visando a Série C. Algumas contratações estão em andamento e em torno de seis ou sete atletas deverão chegar para reforçar a equipe, mas somente para campeonato nacional.