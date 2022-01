Paraense e cria do Paysandu, lateral se apresenta em clube da Série A e realiza primeiros treinos

O lateral-esquerdo paraense Diego Matos, de 24 anos, se apresentou no seu novo clube, o Avaí-SC, para a disputa da temporada 2022. O jogador se despediu do Paysandu na semana passada, clube que defendeu desde os seus 10 anos e que conquistou dois títulos profissionais.

Diego Matos é natural de Belém e vai para a sua primeira experiência fora do Pará. Nos primeiros dias, os jogadores do Avaí realizaram algumas avaliações médicas, além de alguns exames clínicos e posteriormente testes físicos no gramado. O Avaí terá neste ano a Série A do Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Catarinense.

O jogador Diego Matos terá a companhia de um velho conhecido do torcedor bicolor, no Leão da Ilha. O atacante Vinícius Leite, com quem Diego Matos jogou em 2019 e 2020 no Paysandu, está no seu segundo ano defendendo o clube catarinense.

Em quatro temporadas na equipe profissional do Paysandu, Diego Matos atuou em 79 partidas, foram três gols, um deles no clássico Re-Pa, em 2019, no seu primeiro ano de profissional. Nesse período o lateral conquistou dois títulos do Parazão nas temporadas 2020 e 2021.