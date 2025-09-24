PAOK x M. Tel-Aviv: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/09) pela Liga Europa PAOK e Maccabi Tel Aviv jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 24.09.25 13h16 Maccabi vem de uma vitória de 2 a 1 sobre Hapoel Jerusalem (X/ @MaccabiTLVFC) PAOK x Maccabi Tel-Aviv disputam hoje, quarta-feira (24/09), a 1° rodada da Liga Europa. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Toumba, em Salônica, Grécia. Confira as escalações e o horário: Onde assistir PAOK x M. Tel-Aviv ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o PAOK passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o OFI, uma derrota de 4 a 1 para o Levadiakos e um empate sem gols com o Panetolikos. Já o Maccabi Tel-Aviv venceu o Ironi Tiberias por 4 a 1, goleou o Hapoel Petach Tikva por 4 a 0 e venceu o Hapoel Jerusalem por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira PAOK x M. Tel Aviv: prováveis escalações PAOK: Pavlenka; Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba; Ozdoyev, Meité; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Giakoumakis. Técnico: Răzvan Lucescu. Maccabi: Mishpati; Revivo, Camara, Shlomo, Asante; Sissokho, Peretz, Belic; Andrade, Jehezkel, Davida. Técnico: Žarko Lazetić. FICHA TÉCNICA PAOK x Maccabi Tel Aviv Europa League Local: Estádio Toumba, em Salônica, Grécia Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 13h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAOK Maccabi Tel Aviv Europa League liga europa jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Árbitras do Pará passam em teste físico da FIFA e instrutor diz: 'É história sendo escrita' O instrutor físico, Pedro Alves, detalhou como foi a preparação das árbitras para o teste da FIFA 24.09.25 18h32 Campeonato Brasileiro Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/09) pelo Brasileirão Grêmio e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.09.25 18h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/09) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.09.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B CRB x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/09) pela Série B CRB e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Ainda dá? Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos 24.09.25 11h04 PÓS-DERROTA Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão 23.09.25 23h01 É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 24.09.25 7h00