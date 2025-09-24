Capa Jornal Amazônia
PAOK x M. Tel-Aviv: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/09) pela Liga Europa

PAOK e Maccabi Tel Aviv jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

Thalles Leal
fonte

Maccabi vem de uma vitória de 2 a 1 sobre Hapoel Jerusalem (X/ @MaccabiTLVFC)

PAOK x Maccabi Tel-Aviv disputam hoje, quarta-feira (24/09), a 1° rodada da Liga Europa. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Toumba, em Salônica, Grécia. Confira as escalações e o horário: 

Onde assistir PAOK x M. Tel-Aviv ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o PAOK passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o OFI, uma derrota de 4 a 1 para o Levadiakos e um empate sem gols com o Panetolikos.

Já o Maccabi Tel-Aviv venceu o Ironi Tiberias por 4 a 1, goleou o Hapoel Petach Tikva por 4 a 0 e venceu o Hapoel Jerusalem por 2 a 1.

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

PAOK x M. Tel Aviv: prováveis escalações

PAOK: Pavlenka; Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba; Ozdoyev, Meité; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Giakoumakis. Técnico: Răzvan Lucescu.

Maccabi: Mishpati; Revivo, Camara, Shlomo, Asante; Sissokho, Peretz, Belic; Andrade, Jehezkel, Davida. Técnico: Žarko Lazetić.

FICHA TÉCNICA
PAOK x Maccabi Tel Aviv
Europa League
Local: Estádio Toumba, em Salônica, Grécia
Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 13h45

