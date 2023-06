Palmeiras x Coritiba: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (04/06) pelo Brasileirão

As equipes Palmeiras x Coritiba disputam neste domingo (04/06) a 9° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Coritiba ao vivo?

A partida Palmeiras x Coritiba poderá ser assistida pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como Palmeiras x Coritiba chegam para o jogo?

Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão com 4 vitórias, 4 empates, 17 gols marcados e 7 gols sofridos. A equipe é a única que ainda não foi derrotada na competição.

Já Coritiba é o lanterna e acumula 3 empates, 5 derrotas, 7 gols marcados e 17 gols sofridos. O time é o único que ainda não venceu no campeonato.

Prováveis Escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Coritiba: Gabriel; Kuscevic, Bruno Viana e Henrique; Natanael, Bruno Gomes, Liziero, Boschilia e Jamerson; Kaio César e Robson. Técnico: Antônio Carlos Zago.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Coritiba

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 04 de junho de 2023, 18h30