Grêmio x São Paulo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (04/06) pelo Brasileirão

As equipes Grêmio x São Paulo disputam neste domingo (04/06) a 9° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x São Paulo ao vivo?

A partida Grêmio x São Paulo poderá ser assistida pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Grêmio x São Paulo chegam para o jogo?

Grêmio ocupa a 5° posição do Brasileirão com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já São Paulo está em 3° lugar e acumula 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 14 gols marcados e 7 gols sofridos.

Prováveis Escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; Fábio, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cuiabano (Cristaldo) e Luis Suárez (Vina). Técnico: Renato Portaluppi.

São Paulo: Rafael, Rafinha, Diego Costa (Arboleda), Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Marcos Paulo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x São Paulo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 04 de junho de 2023, 16h