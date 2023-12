Palmeiras negocia com Caio Paulista e gera desconforto no São Paulo; entenda a disputa pelo lateral

O Palmeiras está em negociações avançadas para contratar o lateral-esquerdo Caio Paulista. A questão burocrática é o último obstáculo para fechar o acordo. O jogador, que anteriormente estava no São Paulo por empréstimo do Fluminense, tinha dada como certa a permanência no Tricolor para 2024. Contudo, uma reviravolta o colocou mais próximo do Verdão.

A mudança de curso nas tratativas gerou desconforto e constrangimento no São Paulo, pois a diretoria havia garantido publicamente a permanência do atleta, mas a história mudou devido à entrada do Palmeiras nas conversas. O clube alviverde se interessou pela versatilidade tática de Caio Paulista, capaz de atuar como lateral-esquerdo e ponta, algo apontado como interessante pelo técnico Abel Ferreira, que faz algo parecido com Mayke e Marcos Rocha pelo lado direito do campo.

Com uma sinalização positiva do staff e do jogador, as tratativas avançaram de forma favorável ao Palmeiras, interrompendo as conversas de Caio Paulista com o São Paulo. O clube agora busca viabilizar a contratação em conversas com o Fluminense e o staff do jogador.

Palmeiras recebeu contato do São Paulo

De acordo com o site ge, pessoas ligadas ao São Paulo teriam entrado em contato membros da gestão alviverde à respeito do "chapéu" da negociação com Caio Paulista. A diretoria do Verdão teria sido "clara e honesta sobre o interesse na contratação", afirma o site. A negociação gira em torno de 3,5 milhões de euros pela compra dos direitos econômicos do lateral-esquerdo.