Palmeiras estreia na Copinha de olho em inédito tricampeonato consecutivo

Em busca do tricampeonato, o Palmeiras estreia na Copa São de Futebol Júnior nesta quinta-feira (4), contra o Queimadense-PB, 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

As Crias da Academia iniciam a competição com a possibilidade de atingir um feito inédito, caso conquistem a competição. Será a primeira vez que uma equipe pode levantar a taça da Copinha por três vezes consecutivas.

O elenco vem treinando com foco no torneio desde o dia 11 de dezembro, na Academia de Futebol. Além das novidades entre jogadores, diferente dos últimos dois anos, o Verdão tem uma novidade na beira do campo. Lucas Andrade será o comandante palmeirense. Ele está a frente da equipe desde o ano passado, quando Paulo Vitor deixou o clube após uma passagem vitoriosa.