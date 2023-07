Palmeiras enfrentará concorrência para definir novo patrocinador máster em 2024

O Palmeiras se prepara para uma disputa acirrada no próximo ano visando fechar um novo contrato de patrocínio máster para sua equipe de futebol masculino. O atual acordo com a Crefisa/FAM, empresa de propriedade da presidente do clube, Leila Pereira, expirará no final da próxima temporada, juntamente com o mandato de Leila, que tem a possibilidade de reeleição até 2027.

Em contato com O Lance, Leila revelou que a intenção é apresentar ao Conselho Deliberativo as possíveis empresas interessadas em patrocinar o Verdão, deixando para os conselheiros a decisão sobre o contrato mais vantajoso a partir de 2025.

VEJA MAIS

O vínculo atual entre o Palmeiras e a Crefisa/FAM estabelece um valor fixo de R$ 81 milhões, podendo chegar a R$ 120 milhões com premiações relacionadas a conquistas e bons resultados no futebol masculino. Esse acordo foi firmado em agosto de 2022, quando Maurício Galiotte ainda ocupava a presidência do clube. Já Leila Pereira era candidata ao cargo, conquistando a vitória nas eleições em dezembro daquele mesmo ano.

Além disso, a presidente do Palmeiras abriu mão da exclusividade na exposição das marcas no futebol feminino, o que rendeu ao clube um acréscimo de R$ 14 milhões, graças aos contratos firmados com Allianz, Betfair e Cimed.

A relação entre Leila Pereira e o Palmeiras teve início em 2015, quando o primeiro acordo de patrocínio com a Crefisa foi firmado durante a gestão do ex-presidente Paulo Nobre. Desde então, Leila tem ganhado destaque no cenário político do clube, tornando-se conselheira, assim como seu marido José Roberto Lamacchia, e, posteriormente, assumindo a presidência da instituição.