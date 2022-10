Palmeiras enfrenta o Botafogo com chances de ampliar liderança do Brasileirão há 10 rodadas do fim

Botafogo e Palmeiras fazem o duelo em complemento à 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 20 horas desta segunda-feira, no estádio Nilton Santos no Rio de Janeiro. O confronto pode deixar o Fogão mais próximo do G8, enquanto o time Alviverde tem chances de ampliar ainda mais diferença para o segundo colocado na tabela.

Tabela de jogos e classificação

Dois jogos completam a 29ª rodada. Além de Botafogo e Palmeiras, São Paulo e Coritiba se enfrentam no Morumbi, em São Paulo, no mesmo horário. Os dois times jogam por interesses diferentes na tabela. Enquanto o Botafogo se mantém na 10ª posição, com 37 pontos, cinco pontos atrás do América-MG, o primeiro time do G8, o Palmeiras segue firme no topo da tabela, com 60 pontos, oito a mais que o Internacional, o vice-líder.

Pesa em favor dos cariocas o retrospecto nos últimos jogos. Já são quatro sem derrota, somando três vitórias e um empate, números que tornam atrativa a ideia de uma vaga na pré-Libertadores. E pensando nisso, o técnico Luís Castro tem as voltas de Eduardo, vindo de suspensão, e Gatito Fernández, recentemente na seleção do Paraguai.

Mas se o Botafogo não perde há quatro jogos, o Palmeiras está há 11 sem saber o que é um revés além de estar invicto como visitante (oito vitórias e seis empates). O último jogo foi a vitória sobre o Atlético-MG fora de casa, repleto de desfalques. Para este jogo, o técnico Abel Ferreira já pode contar com alguns retornos importantes.

Weverton e Gustavo Gómez, que estavam saíram por convocações, já retornaram ao elenco, bem como Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino, de volta após suspensão. Até o técnico Abel Ferreira está de volta, depois de cumprir uma partida de suspensão. O time deve entrar em campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Do ooutro lado, o Fogão comandado pelo técnico Luís Castro não terá Víctor Cuesta e Marçal, ambos suspensos. Na defesa podem surgir Philipe Sampaio e Kanu podem ser novidades. Eduardo, que cumpriu suspensão no jogo passado, volta ao time, e sem Lucas Fernandes, Gabriel Pires pode permanecer como titular. Um provável time do Botafogo pode entrar em campo com Gatito Fernández; Rafael (Saravia), Adryelson, Philipe Sampaio (Kanu) e Hugo; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Eduardo; Junior Santos e Victor Sá (Jeffinho); Tiquinho Soares.

O árbitro da partida será o goiano Wilton Pereira Sampaio (GO/FIFA), com assistência de Bruno Raphael Pires (GO/FIFA) e Bruno Boschilia (PR/FIFA). O árbitro de vídeo (VAR) será Wagner Reway (PB).