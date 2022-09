Palmeiras vence o Corinthians e é bicampeão brasileiro Sub-20 dentro da Neo Química Arena; vídeo

O Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0, na tarde deste domingo (25), na Neo Química Arena, e conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-20, o bicampeonato do clube na história do torneio. O título coloca o Verdão como uma das bases mais vitoriosas do país e levantaram as duas competições mais importantes da temporada, a Copa São Paulo, em janeiro e o Brasileirão da categoria.

O gol da partida foi marcado pela estrela do time. Endrick, a joia do Palmeiras, fez boa jogada, avançou e chutou de fora da área, rasteiro, aos 18 minutos do segundo tempo, fazendo a festa dentro da casa do grande rival.

Assista ao gol da vitória do Verdão

A equipe do Corinthians foi superior ao Verdão em toda a partida, mas não conseguiu traduzir em gols a superioridade. Já a equipe alviverde apostou nos contra-ataques e mesmo com um jogador a menos, já que aos 32 minutos, Matheus Araújo foi expulso, a molecada do Palmeiras conseguiu segurar o placar e a pressão da torcida e fez a festa na Neo Química Arena.

Ao término da partida, muita festa pelo lado do Palmeiras e tristeza e revolta dos jogadores do Corinthians, que foram tirar satisfação com atletas do clube alviverde. Isso irritou também parte da torcida do clube alvinegro, que tentou invadir o gramado da Neo Química Arena, mas seguranças e a Polícia evitaram a invasão.