Segundo jornal espanhol, Barcelona prepara proposta para tirar Endrick do Palmeiras; entenda

Embora não tenha estreado no futebol profissional, o atacante Endrick já desperta olhares curiosos dos maiores clubes do mundo. A cria da base palmeirense, de acordo com o jornal espanhol "Sport", estaria no radar de ninguém menos que o Barcelona, que teria inclusive entrado em contato com representantes do atleta. Além disso, uma mega oferta estaria sendo preparada.

A publicação aponta ainda que o Barça monitora o garoto há algum tempo, depois do garoto ter sido aprovado nos mais diversos filtros de scouting do clube, tornando-o objeto de desejo para os próximos mercados. Aos olhos do clube catalão, Endrick é um atleta promissor e tem potencial para se tornar um astro do futebol, mesmo tendo apenas 16 anos.

Assim, é dito na crônica esportiva espanhola que a diretoria Blaugrana já teria se reunido com os representantes do atacante para comunicar o interesse em contar com o atleta, além de "alinhar posições". Isto quer dizer que nada foi conversado com o Palmeiras sobre o assunto.

Aliás, voltando para o Brasil, o jornal O LANCE! também correu atrás das fontes palmeirenses e, segundo a publicação brasileira, o Palmeiras ainda não recebeu qualquer notificação ou comunicado sobre o interesse do Barça. Apesar disso, o atleta mantém seus treinos na base e à medida em que ascender ao profissional, o assédio deve se tornar cada vez maior.

Diante de toda especulação acerca do futuro da joia palmeirense, ele só poderá trilhar seu próprio caminho após completar 18 anos, em 2024. Assim, o próprio Barcelona estaria confortável no aguardo, ganhando tempo para montar uma estratégia de proposta ao clube paulista, no próximo verão europeu. Pesa também o fato de que o Barcelona não anda muito bem das pernas no quesito financeiro.

O atacante assinou o primeiro contrato profissional no meio do ano, ao completar 16 anos, com validade até 2025 e multa rescisória na casa dos 60 milhões de euros (R$ 302 milhões). A pedida elevada, além de atender o topo do mercado da bola, tem a intenção de manter o atleta o mais tempo possível, mesmo sabendo que dificilmente ele ficará no clube após a maioridade.

Por enquanto Endrick segue nos treinamentos com o time sub-20, que está na final do Campeonato Brasileiro, a ser disputado contra o Corinthians, neste domingo, na Neo Química Arena. Ele também foi relacionado para a partida contra o Santos, pelo Brasileirão, mas permaneceu os 90 minutos no banco de reservas por opção do técnico Abel Ferreira.