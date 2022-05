Palmeiras se aproxima de acordo com Endrick; multa recisória será de R$ 316 milhões

Revelação do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, o atacante Endrick está próximo de firmar um contrato profissional com o Verdão. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o clube paulista e o jogador estão perto de oficializar um vínculo até 2025, com multa de 60 milhões de euros (R$ 316 milhões na cotação atual).

Endrick fará 16 anos no dia 21 de julho e somente a partir dessa data ele poderá, de fato, assinar o contrato profissional. Por enquanto ele tem um vínculo de formação com o Verdão. As partes, porém, estão conversando há alguns meses pelo acordo. Segundo a Fifa, a duração máxima é de três anos de vínculo para atletas menores de idade.

Nos últimos dias, os representantes de Endrick e do Verdão chegaram a um denominador comum pelo contrato até julho de 2025, com uma multa de 60 milhões de euros (R$ 316 milhões na cotação atual). Os dois lados tratam a situação com muita cautela, embora admitam que o negócio tende a ter um desfecho positivo.

Neste momento, Endrick tem alternado entre os jogos com o time sub-20 e alguns treinos com a equipe profissional na Academia de Futebol. No início deste ano, ele foi campeão da Copinha, conquistando um título inédito para o Palmeiras. Sua utilização por Abel Ferreira, porém, não deve ser imediata e o mais provável é que ele seja apenas inserido no elenco a partir da temporada 2023.