Depois de golaço, Barcelona sinaliza com R$ 276 milhões ao Palmeiras por Endrick

Depois de marcar um golaço de bicicleta nos 5 a 2 do Palmeiras sobre o Oeste, pelas quartas de final da Copa São Paulo de juniores, o atacante Endrick já tem preço definido para os europeus. O LANCE! apurou que o Barcelona sinalizou que está disposto a pagar 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 276 mi) pela joia de 15 anos.

Uma fonte ouvida pela reportagem disse que o plano do Barça é antecipar o que puder as negociações para garantir Endrick e vencer a concorrência dos rivais. Durante a Copinha, onde já marcou cinco gols, a joia foi observada por olheiros de diversos clubes europeus, como Manchester City, da Inglaterra, PSG, da França, e do principal rival catalão, Real Madrid.

O golaço de Endrick rodou o noticiário esportivo europeu na quinta-feira (20). A joia palmeirense foi tema dos principais portais esportivos do Velho Continente.

Segundo o L! revelou, os espanhois sinalizaram que devem fazer uma oferta ao Verdão tão logo a joia da base assine o primeiro contrato profissional, em julho, quando fará 16 anos.

Conforme revelado, a ideia do Barça é deixar Endrick atuar pelo Palmeiras por pelo menos duas temporadas, até se tornar maior de idade.

Com isso, os valores estipulados pela negociação seriam pagos em ao menos duas parcelas. A primeira, logo no acerto do acordo, este ano. A outra seria só no momento da sua ida para a Espanha.

Endrick tem 173 jogos e 168 gols pela base palmeirense. O técnico Abel Ferreira planeja, segundo apurou o L!, promover o jovem atacante ao profissional nesta temporada para completar sua integração. Apesar de liberado pela Fifa para ser inscrito no Mundial de Clubes, os regulamentos da FPF e CBF só permitem à joia atuar nas competições domésticas após fazer 16 anos.

À reportagem, o estafe do jogador diz que não houve contato do Barcelona e os planos continuam os mesmos: prioridade total para a assinatura do contrato profissional com o Verdão. O Palmeiras diz que não recebeu propostas pelo atacante.

Já sob a mira do Barça, a negociação da assinatura do primeiro contrato profissional Endrick não deverá ser tão tranquila como o previsto, visto que as tratativas decidirão quanto da porcentagem dos direitos federativos ficará com o Verdão e principalmente o pai do atleta.