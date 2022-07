É do Pará! Zagueiro indígena faz testes no Palmeiras e treina com atacante Endrick

O Palmeiras atualmente conta com o Rony, nascido na cidade Magalhães Barata (PA) e poderá ter mais um paraense no clube. O zagueiro Amiyrenti, de 16 anos, da Aldeia Akroti, da Tribo Gavião Kyikatejê, do município de Bom Jesus do Tocantins (PA), está realizando testes no Verdão pela equipe do Sub-17. A informação foi confirmada ao O Liberal pelo pai do atleta, Ajromjipkre.

Amiyrenti iniciou no futebol através de seu pai, que pesquisava vídeos no YouTube para ensinar os filhos. Após jogar pelo clube indígena Gavião Kyikatejê, teve passagem pelo Águia de Marabá, FluGoiania-GO e Rio Grande-RS, onde se destacou e foi chamado para testes pela equipe alviverde.

Há duas semanas no Palmeiras, Amiyrenti treina ao lado do atacante Endrick, joia do Palmeiras e destaque nas categorias de base do Verdão, que conquistou recentemente a Copa São Paulo de Futebol Júnior, além da Copa do Brasil Sub-17.

Ajromjipkre, pai do paraense Amiyrenti, falou da expectativa em ter o filho no Palmeiras e das dificuldades que o jovem passou até o momento.

“Fico muito feliz do meu filho estar em testes no Palmeiras. É um sonho de qualquer pai, um sonho dele também, como atleta, por todas as dificuldades, muitas barreiras, mas sempre com os pés no chão e sempre querendo chegar além, por ele ter saído de uma aldeia indígena, do povo Gavião Kiykatejê, estou muito feliz e tranquilo, pois sei da qualidade dele”, disse o pai do jovem zagueiro. Os testes na academia de futebol do Palmeiras seguirão pela próxima semana.

A família indígena é apaixonada por futebol e conta com mais um integrante como jogador. O meia-atacante Jomproro, de 18 anos, atua no Rio Grande-RS é irmão de Ajromjipkre. O irmão mais novo, Krowapati, de seis anos, faz vídeos nas redes sociais e quer ser o novo “Luva de Pedreiro”.