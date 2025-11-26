Pafos x Monaco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/11) pela Champions League

Pafos x Mônaco disputam hoje, quarta-feira (26/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo ocorre às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Alphamega, em Limassol, Chipre. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Pafos x Monaco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Champions League, o Pafos empatou sem gols com o Olympiacos, perdeu para o Bayern de Munique por 5 a 1, empatou sem gols com o Kairat e venceu o Villarreal por 1 a 0.

Já o Mônaco passou por uma derrota de 4 a 1 para o Club Brugge, um empate de 2 a 2 com o Manchester City, um empate sem gols com o Tottenham e uma vitória de 1 a 0 sobre o Bodo Glimt.

Pafos x Monaco: prováveis escalações

Pafos: Neofytos Michael; Bruno, Derrick Luckassen, David Luiz, David Goldar, Ken Sema; Mislav Oršić, Ivan Šunjić, Pêpê; Domingos Quina e Vlad Dragomir. Técnico: Juan Carlos Carcedo.

Mônaco: Hradecky; Kehrer, Salisu, Henrique; Minamino, Teze, Zakaria, Ouattara; Akliouche, Golovin; Balogun. Técnico: Sébastien Pocognoli.

FICHA TÉCNICA

Pafos x Mônaco

Champions League

Local: Estádio Alphamega, em Limassol, Chipre

Data/Horário: 26 de novembro de 2025, 14h45