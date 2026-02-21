Osasuna x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) por La Liga Osasuna e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 21.02.26 13h30 O Real Madrid lidera La Liga com 30 pontos a mais que Osasuna e está em uma sequência de 8 vitórias pela competição (X/ @realmadrid) Osasuna x Real Madrid disputam hoje, sábado (21/02), a 25° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo começará às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Osasuna x Real Madrid ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Real Madrid lidera La Liga e acumula 60 pontos, 19 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 53 gols marcados e 19 gols sofridos. O time está em uma sequência de 8 vitórias pela competição. Já o Osasuna está em 10° lugar com 30 pontos, 8 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 28 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas do Campeonato Espanhol. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado RB Leipzig x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) pela Bundesliga Leipzig e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Osasuna x Real Madrid: prováveis escalações Osasuna: Herrera; Rosíer, Catena, Herrando e Galan; Muñoz e Torro; García, Muñóz e Oroz; Budimir. Técnico: Alessio Lisci. Real Madrid: Courtois; Arnold, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Güler; Vinicius Junior e Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa. FICHA TÉCNICA Osasuna x Real Madrid Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, Espanha Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Osasuna Real Madrid La Liga 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Novorizontino x Santos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/02) pelo Campeonato Paulista Novorizontino e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 15h00 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 Cariocão Boavista x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Carioca Boavista e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.02.26 20h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Zagueiro pede desculpas para árbitra após comentário de cunho machista: 'Minha mãe me xingou' Gustavo Marques polemizou após eliminação do Bragantino contra o São Paulo 22.02.26 8h56