Osasuna x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) por La Liga

Osasuna x Real Madrid disputam hoje, sábado (21/02), a 25° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo começará às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Osasuna x Real Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Real Madrid lidera La Liga e acumula 60 pontos, 19 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 53 gols marcados e 19 gols sofridos. O time está em uma sequência de 8 vitórias pela competição.

Já o Osasuna está em 10° lugar com 30 pontos, 8 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 28 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas do Campeonato Espanhol.

Osasuna x Real Madrid: prováveis escalações

Osasuna: Herrera; Rosíer, Catena, Herrando e Galan; Muñoz e Torro; García, Muñóz e Oroz; Budimir. Técnico: Alessio Lisci.

Real Madrid: Courtois; Arnold, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Güler; Vinicius Junior e Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa.

FICHA TÉCNICA

Osasuna x Real Madrid

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, Espanha

Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, 14h30