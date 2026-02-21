Al-Nassr x Al Hazem: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Saudita

Al-Nassr x Al-Hazem disputam hoje, sábado (21/02), a 23° rodada do Campeonato Saudita. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Nassr x Al Hazm ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 3 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Nassr acumula no Campeonato Saudita 52 pontos, 17 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 53 gols marcados e 18 gols sofridos. O time está em uma sequência de 7 vitórias pelo Campeonato Saudita.

Já Al Hazm soma 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 22 gols marcados e 38 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Al Nassr x Al-Hazm: prováveis escalações

Al-Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakan, Al Amri e Iñigo Martínez; Brozovic e Alkhaibari; Coman, João Félix e Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Al Hazm: Zaied; Tanker, Oumarou e Al Dakhai; Al Rashid, Bah, Rosier e Shamrani; Dhuwayhi, Al Somah e Nawaf Al Habshi. Técnico: Jalal Kadri.

FICHA TÉCNICA

Al Nassr x Al Hazem

Campeonato Saudita

Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, 16h