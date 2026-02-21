Al-Hilal x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pelo Campeonato Saudita

Al-Hilal x Al-Ittihad disputam hoje, sábado (21/02), a 23° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Hilal x Al Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pela Bandsports e pelos canais Canal GOAT e Esporte na Band, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal lidera invicto o Campeonato Saudita e acumula um total de 53 pontos, 16 vitórias, 5 empates, 55 gols marcados e 18 gols sofridos.

Já Al Ittihad está em 7° lugar com 37 pontos, 11 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 36 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Al Hilal x Al-Ittihad: prováveis escalações

Al Hilal: Yassine Bono; Al-Yami, Hassan Tambakti, Koulibaly e Nasser Al-Dawasari (Theo Hernández); Sergej Milinkovic-Savic, Mohamed Kanno e Rúben Neves; Malcom, Salem Al-Dawasari e Karim Benzema. Técnico: Simone Inzaghi.

Al Ittihad: Predrag Rajković; Al-Julaydan, Saad Al Mousa, Danilo Pereira e Hassan Kadesh; Mahamadou Doumbia, Fabinho e Houssem Aouar; Roger Fernandes, Abdulaziz Al-Bishi e Youssef En-Nesyri. Técnico: Sérgio Conceição.

FICHA TÉCNICA

Al Hilal x Al Ittihad

Campeonato Saudita

Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, 16h