Al-Hilal x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 21.02.26 15h00 Al Hilal soma 16 pontos a mais que Al Ittihad no Campeonato Saudita (X/ @Alhilal_EN) Al-Hilal x Al-Ittihad disputam hoje, sábado (21/02), a 23° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Hilal x Al Ittihad ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pela Bandsports e pelos canais Canal GOAT e Esporte na Band, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Hilal lidera invicto o Campeonato Saudita e acumula um total de 53 pontos, 16 vitórias, 5 empates, 55 gols marcados e 18 gols sofridos. Já Al Ittihad está em 7° lugar com 37 pontos, 11 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 36 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado Al-Nassr x Al Hazem: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Saudita Al Nassr e Al-Hazem jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al Hilal x Al-Ittihad: prováveis escalações Al Hilal: Yassine Bono; Al-Yami, Hassan Tambakti, Koulibaly e Nasser Al-Dawasari (Theo Hernández); Sergej Milinkovic-Savic, Mohamed Kanno e Rúben Neves; Malcom, Salem Al-Dawasari e Karim Benzema. Técnico: Simone Inzaghi. Al Ittihad: Predrag Rajković; Al-Julaydan, Saad Al Mousa, Danilo Pereira e Hassan Kadesh; Mahamadou Doumbia, Fabinho e Houssem Aouar; Roger Fernandes, Abdulaziz Al-Bishi e Youssef En-Nesyri. Técnico: Sérgio Conceição. FICHA TÉCNICA Al Hilal x Al Ittihad Campeonato Saudita Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Campeonato Saudita Al Hilal Al Ittihad COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Novorizontino x Santos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/02) pelo Campeonato Paulista Novorizontino e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 15h00 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 Cariocão Boavista x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Carioca Boavista e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.02.26 20h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Zagueiro pede desculpas para árbitra após comentário de cunho machista: 'Minha mãe me xingou' Gustavo Marques polemizou após eliminação do Bragantino contra o São Paulo 22.02.26 8h56