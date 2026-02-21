Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Al-Hilal x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pelo Campeonato Saudita

Al Hilal e Al Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Hilal soma 16 pontos a mais que Al Ittihad no Campeonato Saudita (X/ @Alhilal_EN)

Al-Hilal x Al-Ittihad disputam hoje, sábado (21/02), a 23° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al-Hilal x Al Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pela Bandsports e pelos canais Canal GOAT e Esporte na Band, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal lidera invicto o Campeonato Saudita e acumula um total de 53 pontos, 16 vitórias, 5 empates, 55 gols marcados e 18 gols sofridos.

Já Al Ittihad está em 7° lugar com 37 pontos, 11 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 36 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado

image Al-Nassr x Al Hazem: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Saudita
Al Nassr e Al-Hazem jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Al Hilal x Al-Ittihad: prováveis escalações

Al Hilal: Yassine Bono; Al-Yami, Hassan Tambakti, Koulibaly e Nasser Al-Dawasari (Theo Hernández); Sergej Milinkovic-Savic, Mohamed Kanno e Rúben Neves; Malcom, Salem Al-Dawasari e Karim Benzema. Técnico: Simone Inzaghi.

Al Ittihad: Predrag Rajković; Al-Julaydan, Saad Al Mousa, Danilo Pereira e Hassan Kadesh; Mahamadou Doumbia, Fabinho e Houssem Aouar; Roger Fernandes, Abdulaziz Al-Bishi e Youssef En-Nesyri. Técnico: Sérgio Conceição.

FICHA TÉCNICA
Al Hilal x Al Ittihad
Campeonato Saudita
Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita
Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Campeonato Saudita

Al Hilal

Al Ittihad
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Paulistão

Novorizontino x Santos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/02) pelo Campeonato Paulista

Novorizontino e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

22.02.26 15h00

Campeonato Espanhol

Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga

Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

22.02.26 11h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo

22.02.26 7h00

Cariocão

Boavista x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Carioca

Boavista e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

21.02.26 20h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD

O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas

21.02.26 23h27

Campeonato Espanhol

Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga

Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

22.02.26 11h00

Futebol

Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau

Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal

22.02.26 7h00

FUTEBOL

Zagueiro pede desculpas para árbitra após comentário de cunho machista: 'Minha mãe me xingou'

Gustavo Marques polemizou após eliminação do Bragantino contra o São Paulo

22.02.26 8h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda