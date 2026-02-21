RB Leipzig x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) pela Bundesliga Leipzig e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 21.02.26 12h30 O Borussia soma 11 pontos a mais que o Leipzig e está em uma sequência de 6 vitórias pela Bundesliga (X/ @BVB) RB Leipzig x Borussia Dortmund disputam hoje, sábado (21/02), a 22° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), na Red Bull Arena de Leipzig, na Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Leipzig x Borussia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 3, pela XSports e pelo OneFootball, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Borussia é o vice-líder da Bundesliga e acumula 15 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 47 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está em uma sequência de 6 vitórias pelo Campeonato Alemão. Já o Leipzig está em 5° lugar com 12 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 42 gols marcados e 30 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado Bayern x Eintracht: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) pela Bundesliga Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo RB Leipzig x Borussia: prováveis escalações Leipzig: Vandevoordt; Henrichs, Seiwald, Orbán e Finkgrafe; Baumgartner, Schlager e Diomande; Gruda, Nusa e Harder. Técnico: Ole Werner. Borussia: Kobel; Reggiani, Anton e Bensebaini; Ryerson, Jobe Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Serhou e Brandt; Guirassy. Técnico: Niko Kovac. FICHA TÉCNICA Red Bull Leipzig x Borussia Dortmund Bundesliga 2026 Local: Red Bull Arena de Leipzig, na Alemanha Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, às 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Borussia Dortmund leipzig Bundesliga 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Novorizontino x Santos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/02) pelo Campeonato Paulista Novorizontino e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 15h00 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 Cariocão Boavista x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Carioca Boavista e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.02.26 20h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Zagueiro pede desculpas para árbitra após comentário de cunho machista: 'Minha mãe me xingou' Gustavo Marques polemizou após eliminação do Bragantino contra o São Paulo 22.02.26 8h56