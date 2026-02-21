RB Leipzig x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) pela Bundesliga

RB Leipzig x Borussia Dortmund disputam hoje, sábado (21/02), a 22° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), na Red Bull Arena de Leipzig, na Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Leipzig x Borussia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 3, pela XSports e pelo OneFootball, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Borussia é o vice-líder da Bundesliga e acumula 15 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 47 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está em uma sequência de 6 vitórias pelo Campeonato Alemão.

Já o Leipzig está em 5° lugar com 12 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 42 gols marcados e 30 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

RB Leipzig x Borussia: prováveis escalações

Leipzig: Vandevoordt; Henrichs, Seiwald, Orbán e Finkgrafe; Baumgartner, Schlager e Diomande; Gruda, Nusa e Harder. Técnico: Ole Werner.

Borussia: Kobel; Reggiani, Anton e Bensebaini; Ryerson, Jobe Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Serhou e Brandt; Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Leipzig x Borussia Dortmund

Bundesliga 2026

Local: Red Bull Arena de Leipzig, na Alemanha

Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, às 14h30