Bayern x Eintracht: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) pela Bundesliga

Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

O Bayern lidera a Bundesliga com 26 pontos a mais que o Eintracht (X/ @FCBayernEN)

Bayern de Munique x Eintracht disputam hoje, sábado (21/02), a 22° rodada da Bundesliga. O jogo inicia às 11h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bayern x Eintracht Frankfurt ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 11h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bayern lidera a Bundesliga e acumula um total de 18 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 82 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Eintracht está em 7° lugar com 8 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 44 gols marcados e 46 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Bayern München x Eintracht Frankfurt: prováveis escalações

Bayern: Daniel Batz, Stefan Posch, Stefan Bell, Dominik Kohr, Danny da Costa, Nadiem Amiri, Silvan Widmer, Kaishu Sano, Lee Jae-sung, Phillip Tietz, Silas Katompa.

Eintracht: Daniel Heuer Fernandes, Nicolás Capaldo, Luka Vuskovic, Jordan Torunarigha, Bakery Jatta, Fábio Vieira, Nicolai Remberg, Miro Muheim, Ransford Königsdörffer, Robert Glatzel, Philip Otele.

FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt
Bundesliga 2026
Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha
Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, às 11h30

.
