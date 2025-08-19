Operário x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/08) pela Série B

Operário x Avaí disputam hoje, segunda-feira (18/08), a 22° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Operário PR x Avaí ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Avaí acumula na Série B um total de 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 29 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Operário soma 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 23 gols marcados e 22 gols sofridos. O time também passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Operário-PR x Avaí: prováveis escalações

Operário (PR): Elias; Gabriel Souza, Nilson Junior, Miranda e Jefferson; Zuluaga, Índio, Neto Paraíba e Rodrigo; Gabriel Boschilia e Ademilson. Técnico: Alex.

Avaí: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Douglas Silva; JP, Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon, Alef Manga e Cléber. Técnico: Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

Operário Ferroviário x Avaí

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 19h30