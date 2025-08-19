Operário x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/08) pela Série B Operário PR e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 19.08.25 18h30 Avaí soma 6 pontos a mais que o Operário Paranaense (Fabiano Rateke/ Avaí FC) Operário x Avaí disputam hoje, segunda-feira (18/08), a 22° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Operário PR x Avaí ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Avaí acumula na Série B um total de 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 29 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Operário soma 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 23 gols marcados e 22 gols sofridos. O time também passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Operário-PR x Avaí: prováveis escalações Operário (PR): Elias; Gabriel Souza, Nilson Junior, Miranda e Jefferson; Zuluaga, Índio, Neto Paraíba e Rodrigo; Gabriel Boschilia e Ademilson. Técnico: Alex. Avaí: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Douglas Silva; JP, Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon, Alef Manga e Cléber. Técnico: Jair Ventura. FICHA TÉCNICA Operário Ferroviário x Avaí Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato brasileiro série b Operário Ferroviário avaí jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sul-Americana Fluminense x América: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/08) pela Sudamericana Fluminense e América de Cali jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Mushuc Runa x Independiente: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (19/08) pela Copa Sudamericana Mushuc Runa e Independiente del Valle jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 Copa Libertadores da América Racing x Peñarol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/08) da Libertadores Racing Club e Peñarol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 Copa Libertadores da América São Paulo x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19) da Libertadores São Paulo e Atlético Nacional jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES ACIDENTE Armador do Flamengo é atropelado por moto no Rio O recém-contratado para o NBB, foi atingido por moto enquanto pedalava para treino 20.08.25 0h24 São Paulo 'exorciza' fantasma dos pênaltis diante de 57 mil e avança às quartas da Libertadores 20.08.25 0h02 OLHA O PIX! Governo do Pará libera verba e Paysandu promete pagar dívida com Torreense nesta quarta-feira Com o pagamento do débito, o Frontini afirma que as negociações de reforços prosseguirão intensamente. Dois jogadores da Série C já assinaram pré-contrato com o Papão 19.08.25 21h12 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12