Olympique x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/09) pela Ligue 1

Olympique de Marseille x PSG disputam hoje, segunda-feira (22/09), a 5° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), no Estádio Vélodrome, em Marselha, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Olympique x Paris Saint-Germain ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O PSG lidera a Ligue 1, venceu todas as 4 partidas que jogou, marcou 10 gols e teve sua defesa vazada 3 vezes.

Já o Olympique ocupa a 8° posição com um total de 2 vitórias, 2 derrotas, 9 gols marcados e 4 gols sofridos.

VEJA MAIS

Olympique x PSG: prováveis escalações

Olympique: Rulli; Medina, Pavard, Balerdi, Murillo; Kondogbia, Hojbjerg; Weah, O"Riley, Greenwood; Gouiri. Técnico: Roberto De Zerbi.

Paris Saint-Germain: Chevalier; Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Ramos, Barcola. Técnico: Luis Henrique.

FICHA TÉCNICA

Olympique de Marseille x Paris Saint-Germain

Ligue 1

Local: Estádio Vélodrome, em Marselha, França

Data/Horário: 22 de setembro de 2025, 15h