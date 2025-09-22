Galatasaray x Konyaspor: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Turco Galatasaray e Konyaspor jogam nesta segunda pela Süper Lig; veja onde assistir e as escalações do jogo Thalles Leal 22.09.25 12h00 Galatasaray já soma 8 pontos a mais que o Konyaspor (X/ @GalatasaraySK) Galatasaray x Konyaspor disputam nesta segunda-feira (22/09) a 6° rodada do Campeonato Turco. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia. Confira onde assistir e as escalações do jogo: Onde assistir Galatasaray x Konyaspor ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Galatasaray lidera invicto o Campeonato Turco e acumula um total de 5, 15 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Já o Konyaspor é o 9° colocado com 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 9 gols marcados e 4 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira Galatasaray x Konyaspor: prováveis escalações Galatasaray: Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Lemina; Sane, Sara, Akgun; Icardi. Konyaspor: Ertas; Yazgili, Bazoer, Demirbag, Guilherme; Ibrahimoglu; Ndao, Andzouana, Bjorlo, Bardhi; Nayir. FICHA TÉCNICA Galatasaray x Konyaspor Campeonato Turco - Süper Lig 2025 Local: Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia Data/Horário: 22 de setembro de 2025, 14h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Galatasaray Konyaspor jogos de hoje Campeonato Turco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Belgrano x Newell's Old Boys: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/09) pelo Argentino Belgrano e Newell's Old Boys jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.09.25 20h00 Série A argentina Estudiantes x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/09) pelo Argentino Estudiantes e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.09.25 18h00 Campeonato Português Sporting x Moreirense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/09) pela Liga Portugal Sporting e Moreirense jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 22.09.25 15h15 Série A italiana Napoli x Pisa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/09) pelo Campeonato Italiano Napoli e Pisa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.09.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Há 109 anos, o Clube do Remo entrava em campo pela primeira vez em sua história; saiba mais O dia 21 de abril marca a data da estreia do então Grupo do Remo, que nasce como esporte das águas, mas logo migra para os gramados, onde segue à risca a alcunha de 'Filho da Glória e do Triunfo' 21.04.22 12h56 PRESSÃO Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor' Em entrevista a Rádio Liberal+, presidente do clube disse que o pedido foi feito por Márcio Fernandes e que atletas não devem ter medo de jogar no estádio bicolor 22.09.25 23h17 PENDÊNCIAS Maurício Antônio nega corpo mole por salário atrasado no Paysandu: 'Esquecer o dinheiro e ganhar' Segundo ele, o presidente Roger Aguilera tem conversado com o elenco para garantir que o pagamento será regularizado 22.09.25 19h50 CARATÊ FKEPA premia os melhores do caratê paraense da temporada de 2018 Cerca de 28 atletas foram agraciados pela federação entre eles Maisa Silva, da Senshinkai, e Maitê Honda, da Academia Machida considerada revelações do ano. 25.01.19 12h56