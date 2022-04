Olympique x PAOK: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (07/04) pela Liga Conferência

As equipes Olympique x PAOK entram em campo às 16h (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (07/04), para disputar as quartas de final da Liga Conferência. A partida acontece no Estádio Vélodrome, em Marselha, França. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Olympique x PAOK ao vivo?

A partida Olympique de Marseille x PAOK pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Olympique x PAOK chegam para o jogo?

Olympique é o vice-líder do Campeonato Francês, a Ligue 1. Nesta competição, a equipe já passou por 16 vitórias, 8 empates e 6 derrotas; e já acumulou 49 gols marcados e 29 gols sofridos.

Já PAOK está em segundo lugar no mata-mata do Campeonato Grego, onde soma 18 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 53 gols marcados e 26 sofridos.

Prováveis escalações

Olympique de Marselha: Mandanda, Kolasinac, Caleta-Car, Saliba, Linola, Guendouzi, Gueye, Gerson, Payet, Under e Dieng. Técnico: Jorge Sampaoli.

PAOK: Paschalakis, Lyratzis, Varela, Crespo, Vieirinha, Tsingaras, Kurtic, Murg, Douglas Augusto, Biseswar w Zvikovic. Técnico: Razvan Lucescu.

Ficha técnica - Olympique de Marseille x PAOK

Liga Conferência

Local: Estádio Vélodrome, em Marselha, França

Data/horário: 7 de abril de 2022, às 16h