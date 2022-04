Eintracht Frankfurt x Barcelona: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/04) pela Liga Europa

As equipes Eintracht Frankfurt x Barcelona entram em campo às 16h (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (07/04), para disputar as quartas de final da Liga Europa. A partida tem início no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Eintracht Frankfurt x Barcelona ao vivo?

A partida Eintracht Frankfurt x Barcelona pode ser assistida ao vivo pelos canais TV Cultura e ESPN, bem como pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Eintracht Frankfurt x Barcelona chegam para o jogo?

Eintracht está em 9° lugar na Bundesliga, onde já passou por 10 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Seu saldo de gols é dividido por 39 gols marcados e 38 gols sofridos.

Já o Barcelona é o vice-líder do Campeonato Espanhol e está em uma sequência de 6 vitórias. Na La Liga, clube já passou por 16 vitórias, 9 empates e 4 derrotas.

Prováveis escalações

Frankfurt: Trapp; Hinteregger, Ndicka, Tuta; Knauff, Sow, Jakic, Kostic; Kamada, Lindstrom; Borre. Técnico: Oliver Glasner.

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Pique, Garcia, Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Traore, Aubameyang, Torres. Técnico: Xavi.

Ficha técnica - Eintracht Frankfurt x Barcelona

Liga Europa

Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha

Data/horário: 7 de abril de 2022, às 16h