Brasil x Espanha: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (07/04) do Amistoso Feminino

As equipes Brasil x Espanha entram em campo às 15h (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (07/04), para disputar um amistoso pela Copa América Feminina. A partida ocorre no Estádio José Rico Pérez, em Alicante. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje.

Onde assistir Brasil x Espanha ao vivo?

A partida Brasil x Espanha pode ser assistida ao vivo na Globo e no canal fechado SporTV, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como Brasil x Espanha chegam para o jogo?

A Seleção Brasileira se prepara para a Copa América de 2022, que inicia no dia 8 de julho, na Colômbia. A equipe vem de uma derrota no torneio da França, realizado em fevereiro, onde perdeu para as donas da casa e empatou com a Holanda e Finlândia. Já as espanholas golearam a Escócia no seu último jogo e treinam para as competições futuras. Elas são consideradas um dos melhores times do mundo.

Prováveis escalações

Brasil: Lorena, Leticia Santos, Tainara, Thais, Tamires, Kerolin, Duda, Angelina, Ary, Debinha e Gabi Portilho

Espanha: Sandra Paños, Ona Battle, Pereira, Paredes, Ouahabi, Guijarro, Alexis Putellas, Bonmati, Sarriegi, Jenni e Caldentey

Ficha técnica - Brasil x Espanha

Copa América Feminina

Local: Estádio José Rico Pérez, em Alicante

Data: 07 de abril quinta-feira)

Horário: 15h (horário de Brasília)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)