Oficial: Vasco acerta com Fernando Diniz para o lugar de Lisca

O Vasco já tem um novo comandante para a reta final da Série B. Após a saída de Lisca, o clube acertou a contratação do técnico Fernando Diniz, que assina contrato até o fim do ano. Em menos de 24 horas, a diretoria cruz-maltina agiu rápido e anunciou um profissional conhecido por valorizar o toque de bola e implantar um futebol ofensivo.

Ao lado de Fernando Diniz, chegam ao clube os auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera, e o preparador físico Wagner Bertelli. Os profissionais se juntam aos membros da comissão técnica permanente do Vasco.

VEJA MAIS

O treinador tem uma boa relação com o diretor executivo Alexandre Pássaro, com quem trabalhou na época em que comandava o comandava o São Paulo. Em um ano e quatro meses no cargo, Diniz se transformou no treinador de maior permanência do Tricolor Paulista desde a terceira passagem de Muricy Ramalho.

No Vasco, o técnico terá o desafio de fazer com que o time reencontre o caminho das vitórias e volte à elite do futebol brasileiro. Restam quinze rodadas para o fim da Série B e a distância do Gigante da Colina para o G4 atualmente é de seis pontos.

Fernando Diniz estava livre no mercado desde que foi demitido do Santos no último final de semana após a derrota para o Cuiabá. Além do Peixe e do Tricolor Paulista, o técnico comandou equipes como Atlhetico, Fluminense, Audax, Paraná, Paulista e Botafogo (SP).

Confira a nota divulgada pelo Vasco:

O Club de Regatas da Vasco da Gama definiu na tarde desta quinta-feira (09/09) seu treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Fernando Diniz, de 47 anos, que acumula passagens por grandes equipes do futebol brasileiro e vem para liderar o projeto de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

Fernando Diniz chega ao Gigante do Colina com contrato válido até o final da temporada ao lado de três profissionais: os auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera, e o preparador físico Wagner Bertelli. Eles se juntam aos membros da comissão técnica permanente do Clube ainda nesta semana.

Natural de Patos de Minas (MG), Fernando Diniz iniciou sua carreira como treinador na temporada de 2008, ano que também se despediu dos gramados. Sua trajetória à beira do campo foi iniciada no interior paulista, onde comandou Votoraty, Paulista, Botafogo, Atlético Sorocada, Guaratinguetá e Oeste.

Foi no Audax, porém, que ele começou a aparecer no cenário nacional, ao conduzir o Clube ao segundo lugar do Campeonato Paulista de 2016. O bom desempenho fez com que Diniz passasse a receber a oportunidade em grandes equipes do futebol nacional, casos de Athletico Paranaense, Fluminense, São Paulo e Santos, seu último clube.

Ficha técnica

Nome completo: Fernando Diniz Silva

Apelido: Fernando Diniz

Data de nascimento: 27/03/1974 (47 anos)

Local de nascimento: Patos de Minas (MG)

Clubes: Votoraty-SP (2009-2010), Paulista (2010-2011), Botafogo-SP (2011), Atlético Sorocaba-SP (2011-2012), Audax-SP (2013-2014), Guaratinguetá-SP (2014), Audax-SP (2015), Paraná-PR (2015), Audax-SP (2016), Oeste-SP (2016), Audax-SP (2017), Athletico Paranaense (2018), Fluminense (2019), São Paulo (2019-2021) e Santos (2021).