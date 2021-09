Após saída de Lisca, Vasco procura Guto Ferreira para ser o técnico do time na reta final da Série B

Após o pedido de demissão de Lisca, o Vasco se movimenta para contratar um novo técnico. Entre nomes cotados e estudados, um que já foi sondado foi o de Guto Ferreira. Ainda não houve, porém, uma resposta definitiva sobre o tema. A informação foi publicada primeiramente pelo site "ge".

Guto foi demitido do Ceará há pouco mais de um mês, depois de um trabalho de um ano e cinco meses. Além do Vozão, tem passagens recentes por clubes da Série A e B. O maior deles foi o Internacional.

Outros nomes na pauta do Vasco são o de Fernando Diniz e Jair Ventura, este publicado primeiramente pelo site "Esporte News Mundo". O último trabalho dele foi na Chapecoense, na Série A do Campeonato Brasileiro deste ano.

Pelo regulamento deste ano da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco pode contratar um terceiro treinador para a sequência da Série B porque foi Lisca quem pediu para sair. Se não fosse o caso ou comum acordo, o time principal deveria seguir com um profissional contratado há pelo menos seis meses até o fim da competição. O próximo jogo do Vasco é contra o CRB, na quinta-feira da semana que vem (16/9).