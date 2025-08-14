Novorizontino x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/08) pela Série B Novorizontino e Coritiba jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 14.08.25 20h35 Coritiba soma 3 pontos a mais que Novorizontino na Série B (Divulgação/ Coritiba) Novorizontino x Coritiba disputam hoje, quinta-feira (14/08), a 22° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Novorizontino x Coritiba ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, ESPN 4, Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 21h35 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Coritiba é o vice-líder da Série B e acumula 11 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 22 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Novorizontino ocupa o 3° lugar com 9 vitórias, 9 empates, 3 derrotas, 24 gols marcados e 17 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira Novorizontino x Coritiba: prováveis escalações Novorizontino: Airton; Dantas, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Fábio Matheus, Luís Oyama, Matheus Frizzo e Mayk; Caio Dantas e Robson. Técnico: Umberto Louzer. Coritiba: Pedro Morisco; Tiago Cóser (Felipe Guimarães), Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart. FICHA TÉCNICA Novorizontino x Coritiba Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) Data/Horário: 14 de agosto de 2025, 21h35 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato brasileiro série b Novorizontino coritiba jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Campeonato Brasileiro Feminino Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (15/08) pelo Brasileirão Feminino Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.08.25 20h00 Campeonato Argentino Racing x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/08) pelo Campeonato Argentino Racing Club x Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 15.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Amazonas FC x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/08) pela Série B Amazonas e América-MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.08.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Atacante deixa o Caxias e deve acertar com o Remo para a Série B Com a camisa do clube gaúcho na Série C desse ano, Eduardo Melo tem 3 gols e 2 assistências em 12 jogos 14.08.25 22h03 Futebol Atacante ex-Remo, Fernandinho é dispensado do Brusque-SC uma semana após ser contratado Segundo assessoria do clube de Santa Catarina, rescisão ocorreu a pedido do próprio jogador. 28.07.22 14h48 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/06) pela Série B Avaí e Guarani jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.06.24 18h00