Novorizontino x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/08) pela Série B

Novorizontino x Coritiba disputam hoje, quinta-feira (14/08), a 22° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Novorizontino x Coritiba ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, ESPN 4, Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 21h35 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Coritiba é o vice-líder da Série B e acumula 11 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 22 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Novorizontino ocupa o 3° lugar com 9 vitórias, 9 empates, 3 derrotas, 24 gols marcados e 17 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Novorizontino x Coritiba: prováveis escalações

Novorizontino: Airton; Dantas, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Fábio Matheus, Luís Oyama, Matheus Frizzo e Mayk; Caio Dantas e Robson. Técnico: Umberto Louzer.

Coritiba: Pedro Morisco; Tiago Cóser (Felipe Guimarães), Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino x Coritiba

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data/Horário: 14 de agosto de 2025, 21h35