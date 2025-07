De contrato renovado, Yamal comanda goleada do Barcelona em amistoso na Coreia do Sul

De contrato renovado, o atacante Lamine Yamal comandou nesta quinta-feira a goleada do Barcelona sobre o FC Seoul por 7 a 3, em amistoso disputado na capital sul-coreana. O astro da equipe anotou dois gols no Estádio Sang-am, nesta gira de pré-temporada do clube catalão pela Ásia.

Yamal balançou as redes aos 14 minutos do primeiro tempo, ao finalizar rasteiro de fora da área, após jogada individual. Foi o segundo gol da partida. Lewandowski abrira o placar aos 8 minutos. Nos acréscimos da etapa inicial, Yamal voltou à carga com um belo gol. Ele recebeu lançamento, invadiu a área, driblou dois marcadores e mandou para as redes.

Com os gols, Yamal volta a ser notícia pelo que faz dentro de campo, após uma sequência de manchetes sobre temas polêmicos. No começo do mês, o jogador se tornou alvo de controvérsia por ter contratado pessoas com nanismo para entretenimento durante a celebração do seu 18º aniversário.

A festa de aniversário se tornou uma denúncia da Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas (ADEE) e chegou ao Ministério Público da Espanha. Além disso, a temática 'gangster', estampada até nos adornos do bolo, com detalhes como armas e cartuchos de balas, gerou incômodo.

As polêmicas surgiram poucos dias após ele celebrar novo contrato com o Barcelona, de longa duração, por ter completado 18 anos. O atacante recebeu boa valorização salarial e uma nova rescisão contratual. Também foi "ungido" com a tradicional camisa número 10, que já foi de Lionel Messi.

Após as controvérsias, Yamal voltou a campo no domingo, para o primeiro amistoso do Barcelona na pré-temporada na Ásia. Ele passou em branco na vitória sobre o Vissel Kobe por 3 a 1, cidade de Kobe, no Japão. Nesta quinta, brilhou e marcou duas vezes. Os outros gols foram marcados por Ferran Torres, duas vezes, Christensen e Gavi.

OUTROS RESULTADOS Em outro amistoso envolvendo um dos grandes da Europa, o Milan aplicou 9 a 0 no Perth Glory, na Austrália. Rafael Leão e Okafor marcaram duas vezes. Terracciano, Comotto, Chukwueze, Musah e Ricci anotaram os outros gols da equipe italiana.

Em Hong Kong, Arsenal e Tottenham fizeram um clássico inglês em solo chinês. O Tottenham levou a melhor e venceu por a 1 a 0, com gol de Sarr. Gabriel Martinelli, no Arsenal, e Richarlison, do time adversário, começaram o jogo como titulares.