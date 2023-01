No mesmo jogo, atacantes ex-Remo e Paysandu marcam gols pelo Campeonato Paulista; vídeo

A quinta rodada do Campeonato Paulista teve como destaque a vitória do Corinthians diante do São Paulo, no Morumbi, porém, um jogo cheio de gols, chamou a atenção na cidade de Ribeirão Preto (SP). Botafogo-SP x Guarani se enfrentaram e a Pantera venceu por 3 a 2 o Bugrre, com gols de uma dupla que passou por Remo e Paysandu recentemente.

O Botafogo conquistou a vitória no Paulistão com gols do atacantes Robinho e Salatiel, que jogaram no Paysandu e Remo, respectivamente. Robinho marcou um golaço, abrindo o placar de fora da área, acertando o ângulo. Minutos depois o próprio Robinho recebeu pela direita e cruzou na área para a conclusão de Salatiel.

ASSISTA AOS GOLS

Robinho, de 28 anos, passou pelo Paysandu no ano passado. Foram 40 jogos com a camisa bicolor e cinco gols marcados. O jogador também conquistou o título da Copa Verde pelo Papão.

Atacante Robinho jogará a Série B em 2023 pelo Botafogo-SP (Fábio Will / O Liberal)

Salatiel passou pelo Leão em 2020. O jogador que atualmente está com 30 anos, chegou para a disputa da Série C e conseguiu ajudar o Remo conquistar o acesso à Série B naquela temporada. Com a camisa azulina foram 13jogos e cinco gols marcados.,