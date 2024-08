No Maracanã, Palmeiras empata no fim da partida e tira o Flamengo da vice-liderança do Brasileirão

O terceiro confronto entre Palmeiras e Flamengo em menos de duas semanas terminou empatado em 1 a 1 na tarde deste domingo (11), no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras garantiu o empate com um gol nos minutos finais, mantendo-se entre os quatro primeiros colocados. O time paulista chegou a 38 pontos, permanecendo na quarta posição, enquanto o Flamengo foi a 41 pontos, perdendo a vice-liderança para o Fortaleza, que alcançou 42 pontos.

Como foi?

O clássico entre Flamengo e Palmeiras começou movimentado. No primeiro minuto, Giay, do Palmeiras, recebeu passe de Flaco López e chutou para o gol, mas o goleiro Rossi defendeu. Na sequência, o Flamengo respondeu com Cebolinha, que também foi parado por uma defesa de Weverton.

Weverton voltou a fazer importantes defesas, salvando cabeçada de Pedro aos 16 minutos e defendendo um chute de Arrascaeta aos 25 minutos. Aos 33 minutos, Flaco López marcou para o Palmeiras, mas o gol foi anulado pelo VAR devido a um impedimento no início da jogada.

No segundo tempo, o Palmeiras iniciou pressionando, criando chances com Maurício e Lázaro, que foram impedidos por Rossi. Aos 23 minutos, o Flamengo abriu o placar com Arrascaeta, que finalizou após passe de Gerson, com a bola desviando em Vanderlan antes de entrar. Quando o jogo parecia decidido, aos 41 minutos, Luighi aproveitou o rebote de um chute de Rony e empatou para o Palmeiras, fechando o placar em 1 a 1.

Próximos Jogos

Na próxima rodada do Brasileirão, no domingo (18), o Palmeiras enfrenta o São Paulo no Allianz Parque às 16h. Mais tarde, às 18h30, o Flamengo joga contra o Botafogo no Engenhão.