Palmeiras vence o Flamengo, mas perde no placar agregado e deixa a Copa do Brasil

Palmeiras e Flamengo fizeram um jogo animado na noite desta quarta-feira (7), no Allianz Parque, em São Paulo. Precisando reverter a vantagem rubro-negra de dois gols, o Verdão tentou de tudo, pressionou o adversário em boa parte do jogo, mas conseguiu fazer apenas um gol, que não foi o suficiente para evitar a eliminação na Copa do Brasil em casa.

Ao eliminar o Palmeiras, o Flamengo garantiu uma premiação de R$ 4,5 milhões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela vaga. Com os valores acumulados até agora, o Rubro-Negro já arrecadou cerca de R$ 8 milhões na atual edição do torneio.

A equipe do técnico Tite foi derrotada pelo Palmeiras por 1 a 0, com gol do zagueiro Vitor Reis aos sete minutos do primeiro tempo. No entanto, como venceu o jogo de ida no Maracanã por 2 a 0, o Flamengo avançou de fase. Agora, aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na competição.