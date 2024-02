Nigéria x Angola: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (02/02) pela Copa Africana

Nigéria x Angola disputam hoje, sexta-feira (02/02), as quartas de final da Copa Africana de Nações. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjan, Costa do Marfim. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Nigéria x Angola ao vivo?

A partida entre Nigéria x Angola pode ser assistida ao vivo pela Bandplay, pelo site da Band e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como Nigéria x Angola chegam para o jogo?

Durante a fase de grupos, a Nigéia passou por um empate de 1 a 1 com Guiné Equatorial, uma vitória de 1 a 0 sobre Costa do Marfim e outra vitória de mesmo placar contra Guiné-Bissau. Depois, o time eliminou Camarões por 2 a 0.

Já a Angola somou na fase de grupos um empate de 1 a 1 com Argélia, uma vitória de 3 a 2 sobre Mauritânia e outra vitória de 2 a 0 contra Burkina Faso. A equipe então eliminou Namíbia por 3 a 0 durante as oitavas de final.

Nigéria x Angola: prováveis escalações

Nigéria: Stanley Nwabali; Ola Aina, Semi Ajayi, Troost-Ekong e Calvin Bassey; Zaidu Sanusi, Frank Onyeka e Moses Simon; Alex Iwobi, Ademola Lookman e Victor Osimhen. Técnico: José Peseiro.

Angola: Antônio Dominique; Eddie Afonso, Jonathan Buatu, Kialonda Gaspar e Tó Carneiro; Estrela, Fredy e Show; Mabululu, Gilberto e Gelson Dala. Técnico: Pedro Gonçalves.

FICHA TÉCNICA

Nigéria x Angola

Copa Africana de Nações

Local: Estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjan, Costa do Marfim

Data/Horário: 02 de fevereiro de 2024, 14h