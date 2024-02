Austrália x Coreia do Sul: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (02/02) pela Copa da Ásia

Austrália x Coreia do Sul disputam hoje, sexta-feira (02/02), as quartas de final da Copa da Ásia. O jogo será realizado às 12h30 (horário de Brasília), no Estádio Al-Janoub, em Al-Wakrah, Catar. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Austrália x Coreia do Sul ao vivo?

A partida entre Austrália x Coreia do Sul pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 12h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Austrália x Coreia do Sul chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa da Ásia, a Austrália empatou com Uzbequistão por 1 a 1 e venceu Índia por 2 a 0 e Síria por 1 a 0. Depois, o time goleou Indonésia por 4 a 0.

Coreia do Sul passou por uma vitória de 3 a 1 sobre Bahrein, empate de 2 a 2 com Jordânia e outro empate de 3 a 3 com Malásia. Nas oitavas de final, o time eliminou Arábia Saudita nos pênaltis após empate de 1 a 1.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Austrália x Coreia do Sul: prováveis escalações

Austrália: Mathew Ryan; Nathaniel Atkinson, Harry Souttar, Kye Rowles e Aziz Behich; Connor Metcalfe, Jackson Irvine, Jordan Bos e Craig Goodwin; Riley McGree; Martin Boyle. Técnico: Graham Arnold.

Coreia do Sul: Hyeon-woo Jo; Seung-hyun Jung, Min-jae Kim e Young-gwon Kim; Tae-hwan Kim, Jae-sung Lee, In-beom Hwang e Hyun-seok Hong; Kang-in Lee e Woo-yeong Jeong; Heung-min Son. Técnico: Jürgen Klinsmann.

FICHA TÉCNICA

Austrália x Coreia do Sul

Copa da Ásia

Local: Estádio Al-Janoub, em Al-Wakrah, Catar

Data/Horário: 02 de fevereiro de 2024, 12h30