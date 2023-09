Neymar nega desentendimentos com Jorge Jesus e pedido de demissão do técnico: ‘Fake news’

O atacante Neymar foi até as redes sociais nesta terça-feira (26), para desmentir a informação de que teria pedido a demissão do técnico Jorge Jesus do Al-Hilal. Em um comentário em uma postagem que falava do assunto, o jogador classificou como “fake news” a informação.

“Mentira. Vocês tem que parar de ficar acreditando nessas coisas, páginas como essa, com milhões de seguidores, não pode ficar postando fake news! Com todo respeito do mundo, eu peço que pare com isso. É muita falta de respeito”, escreveu o jogador.

VEJA MAIS

A informação, sobre o suposto pedido do brasileiro, foi divulgada pelo jornal espanhol Sport. Ainda segundo o relatado na imprensa internacional, Neymar, supostamente, teria também se desentendido com o técnico após ter sido chamado atenção no vestiário por ter recebido um cartão amarelo em campo.

Recentemente, em coletiva de imprensa, Jorge Jesus reforçou que tem uma boa relação com o atacante brasileiro. “Neymar voltou após um longo tempo fora por conta de uma lesão, disputou duas partidas pela seleção brasileira e depois duas partidas conosco. Falei com ele, e ele se sentiu um pouco cansado e preferi lhe passar exercícios especiais para que ele estivesse mais preparado”, disse.

“Tenho um relacionamento forte com Neymar, antes mesmo da chegada ao Al-Hilal”, declarou.