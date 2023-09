Imprensa internacional afirma que Neymar pediu a demissão de Jorge Jesus do comando do Al Hilal

Neymar, a grande contratação do futebol da Arábia Saudita para esta temporada, ainda não demonstrou seu melhor desempenho no Al-Hilal. O craque da camisa 10 fez sua estreia como titular na última segunda-feira, enfrentando o Navbahor Namangan no King Fahd International Stadium, em Riade, pela Champions League da Ásia, resultando em um empate de 1 a 1.

Segundo informações da mídia internacional, o astro da Seleção Brasileira teve um desentendimento com o treinador Jorge Jesus no vestiário, chegando inclusive a solicitar a demissão do técnico. Vale ressaltar que o "Mister" tem enfrentado consideráveis críticas no Mundo Árabe.

Recentemente, veículos da imprensa internacional já relataram que os dirigentes do Al-Hilal se reuniram com os representantes da carreira do ex-treinador do Flamengo para discutir a possibilidade de rescisão contratual. No momento, o clube de Riade ocupa a segunda posição no Campeonato Saudita, com 17 pontos conquistados em sete partidas.

O Al-Hilal está se preparando para enfrentar o Al-Jabalain em uma partida válida pela Copa do Rei Saudita. A decisão está marcada para a próxima segunda-feira, 25, às 12h (horário de Brasília), no Prince Abdul Aziz bin Musa'ed, em Ha'il.