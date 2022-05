Náutico x Guarani: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (03/5) pela Série B do Campeonato Brasileiro

As equipes Náutico x Guarani entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (03/05), para disputar a 5° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife (PE). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Náutico x Guarani ao vivo?

A partida Náutico x Guarani pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Náutico x Guarani chegam para o jogo?

Náutico está em 9° lugar na Série B e já acumula 2 vitórias, 2 derrotas, 4 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já o Guarani ocupa a 17° posição da competição, primeira da zona de rebaixamento, e soma 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 2 gols marcados e 4 gols sofridos.

Prováveis escalações

Náutico: Perri; Hereda, Bruno Bispo, Camutanga e Júnior Tavares; Ralph, Richard Franco e Jean Carlos; Niltinho, Amarildo e Luís Phelipe. Técnico: Roberto Fernandes.

Guarani: Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Eduardo Person; Júlio César, Bruno José e Careca. Técnico: Daniel Paulista.

Ficha técnica - Náutico x Guarani

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife (PE)

Data/horário: 03 de maio de 2022, às 21h30