Náutico x Criciúma: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/06) pela Série B do Brasileiro

As equipes Náutico x Criciúma entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (29/06), para disputar a 15° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife (PE). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Náutico x Criciúma ao vivo?

A partida Náutico x Criciúma pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Náutico x Criciúma chegam para o jogo?

Náutico está na 17° colocação da Série B, primeira da zona de rebaixamento. Até agora, a equipe já acumulou 3 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 12 gols marcados e 17 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos lhe proporcionaram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Criciúma ocupa a 7° posição do campeonato com 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 15 gols marcados e 13 gols sofridos. Nas suas últimas 5 partidas, o time passou por 3 vitórias e 2 derrotas.

Prováveis Escalações

Náutico: Renan, Thássio, Wellington, Bruno Bispo, João Paulo, Luís Felipe, Richard Franco, Ralph, Niltinho, Pedro Vitor e Amarildo. Técnico: Roberto Fernandes.

Criciúma: Gustavo, Claudinho, Cristovam, Rodrigo, Kadu, Marcelo Hermes, Rômulo, Arilson, Felipe Matheus, Renan Bressan, Thiago Alagoano e Caio Dantas. Técnico: Claudio Tencati.

Ficha técnica - Náutico x Criciúma

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife (PE)

Data/horário: 29 de junho de 2022, às 19h